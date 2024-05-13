Hatay'da 2 ilçede eğitime sağanak yağış arası

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

VALİ MASATLI'DAN KENTTEKİ YOĞUN YAĞIŞA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, belirli bölgelerde de okullara ara verileceğini açıkladı.

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Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti.

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada görevleri başında olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu: "Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı. İlgili kurumlarla okullar konusunda gerekli toplantıların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Sadece Antakya'da belirli bölgelerde, okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak okullara ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir, sadece kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz." şeklinde konuştu.