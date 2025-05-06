Hatay'da bulunan yılan yastığı bitkisinin yeni türü literatüre kazandırıldı

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Milleyha Sulak Alanı'nda yetişen ve tirşik otuna ait farklı bir tür olduğunu düşündüğü bitkinin fotoğraflarını, bu alanda çalışmalar yapan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.

Prof. Dr. Yıldırım, yaptığı araştırma sonucunda türün literatürde kaydının olmadığını belirledi.

Saha ve laboratuvar çalışmasının ardından hazırlanan bilimsel makale, taksonomi dergisi Bağbahçe Bilim'de yayımlandı.

Bilim dünyasına kazandırılan bitkiye, Türkçe Milleyha tirşiği adı verildi. Bitkinin bilimsel ismi ise Arum milleyhanum oldu.

"DÜNYADA SADECE MİLLEYHA SULAK ALANI'NDA"

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, gazetecilere, yılan yastığı türlerinin zehirli bitkiler olmasına karşın Anadolu'da birçok bölgede halk arasında tirşik isminde sevilen bir yemek olarak tüketildiğini söyledi.

Bitkinin doğru şekilde işleme maruz tutulduğunda zehrinin ortadan kalkıp çok lezzetli yiyeceğe dönüştüğünü belirten Yıldırım, yılan yastığı cinsinin Avrupa, Orta ve Güney Asya ile Kuzey Afrika'ya kadar yayılış gösterdiğini ifade etti.

Yıldırım, dünya genelinde toplamda 25-30 kadar türe sahip olan bu cinse ait türlerin Türkiye'de başta Ege, Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yayılış gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de arum cinsi 13 türle temsil edilmekteydi, bu türle beraber tür sayısı 14 olmuştur ve bu türle beraber 3'ü ülkemiz endemiği türlerdir. Arum milleyhanum, dünya genelinde sadece Hatay'ın Samandağ ilçesinin sınırlarında yer alan Milleyha Sulak Alanı'nda bulunmaktadır. Bu alan biyoçeşitliliğinde yaklaşık 300 civarında bitki türü, 24 kelebek türü, 7 memeli, 12 sürüngen ve 3 kurbağa türü bugüne kadar tespit edilmiştir. Fakat bu alanın en önemli değeri ise dünya genelinde çok önemli bir göçmen kuş konaklama sahası olmasıdır."

Prof. Dr. Yıldırım, bitkinin bulunduğu alanın korunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.