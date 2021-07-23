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Hatay'da husumetlisini öldüren cinayet zanlısı Osmaniye'de yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde husumetlisini tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G. polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye’de yakalandı

Hatay'da husumetlisini öldüren cinayet zanlısı Osmaniye'de yakalandı
Hatay'da husumetlisini öldürdü, Osmaniye'de yakalandı
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İHA

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.G. isimli şahıs, B.E’ye otomatik tüfekle iki el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.E, yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.E, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OSMANİYE'DE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G’nin Osmaniye’de olduğu bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İHA'nın haberine göre; Yapılan fiziki takibin ardından ekipler zanlıyı Sanayi Sitesi civarında yakaladı. Gözaltına alınan zanlının Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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