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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da ilginç görüntü! Dede hatırasını korumaya aldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hatay'da ilginç görüntü! Dede hatırasını korumaya aldı

        Hatay'da bir kişi, dede hatırası olan atıl aracı çalınmaması için konteynerin üstüne yerleştirdi. Ortaya ise ilginç bir görüntü çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:08
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        Dede hatırasını korumaya aldı!
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

        AA'da yer alan habere göre Antakya Sanayi Sitesi'nde restoran işleten Sincik, 10 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Mahmut Gece'den kalan otomobili satmadı.

        Arızaları nedeniyle bir süre park halinde tutulan aracın motorunun çalındığını fark eden Sincik, otomobili vinçle dayısının iş yeri olarak kullandığı konteynerin üstüne taşıdı.

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        Sincik, hatıra olarak gördükleri aracı çalınmaması için yedek parça satılan konteynere sabitlediklerini söyledi.

        Otomobilin yerini görenlerin şaşırdığını belirten Sincik, "Dedemden bize kalan tek hatıra arabası. Otomobili orada görmek bizi mutlu ediyor. Artık iş yerini tarif ederken 'Üzerinde araba olan konteynerin orası' diyoruz. Bizlere de kolaylık oluyor." dedi.​​​​​​​

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