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        Türk Kızılay, ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı

        TÜRK Kızılay, ramazan kampanyasını deprem bölgesi Hatay'da başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:15
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        Türk Kızılay, ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı
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        TÜRK Kızılay, ramazan kampanyasını deprem bölgesi Hatay'da başlattı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ramazan ayı için ayırdıkları 1 milyar 271 milyon liralık yardım ödeneğiyle bu yıl 8,8 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmişken bölgeye yardımlarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, 'Sensiz Olmaz' başlıklı ramazan kampanyasını da Hatay'da başlattı. Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Serinyol Kızılay Lojistik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kampanyaya ilişkin detaylar verdi. Yılmaz, ramazan ayında iki büyük önceliklerinin olduğunu belirterek, bunlardan birinin Gazze, birinin de deprem bölgesi olduğunu dile getirdi.

        YARDIMLAR YAKLAŞIK 8,8 MİLYON İNSANA ULAŞACAK

        Ramazan ayı için ayırdıkları ödenekle yaklaşık 8,8 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Ramazan bizim için özel bir dönem. Ramazan döneminde biz her zaman yardımlarımızı artırıyoruz, gıda kolileri organize ediyoruz. İftar programları organize ediyoruz. Yardımlar organize ediyoruz. Biz bu ramazanda 1 milyar 271 milyon liralık bir yardımla yurt içinde, yurt dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Bu ramazan, her ramazan olduğu gibi gıda kolilerimiz olacak. Kurban zamanlarında hep diyoruz ki, kurban modelinde konserveler yapıyoruz ve yıl boyunca dağıtıyoruz. Bu konservelerden de gıda kolilerinin içinde 220 bin adedi ramazan boyunca dağıtacağız. Kurumsal ödeme yöntemiyle ilgili bir uygulama başlattık. Bu ramazan bununla 617 milyon TL’yi her bir aileye 2 bin TL olacak şekilde belki 300 bin aileye ulaşacak bir model planladık. Her bir ihtiyaç sahibinin sosyal incelemesi yapılıyor. Sosyal inceleme yapıldıktan sonra yapılacak olan nakit yardım direkt kimlik numarasına tanımlanıyor ve bir mesajla kişiye duyuruluyor. Bu kişi sonrasında kimlik numarasıyla gidip 2 bin liralık nakit yardımını alabiliyor ve istediği şekilde bunu kullanıyor" dedi.

        'ESEN KART ÜZERİNDEN NAKİT YARDIMLAR YAPIYORUZ'

        Nakit yardım modeline ağırlık verdiklerini aktaran Yılmaz, "Biz doğrusu bu tarz gıda kolilerimizi tabii ki devam ettireceğiz. Çünkü bunun bağışçılar adına da ayrı bir önemi var. Ama bir taraftan da yardımlarımızın çoğunu nakit yardım modeline geçirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hem ihtiyacını kişi kendisi isteyerek nereye istiyorsa oraya harcasın istiyoruz ve daha insani bir yardım modeli olarak nakit yardım modelini yaygınlaştırmak istiyoruz. Biliyorsunuz, deprem bölgesinde de aslında nakit yardım modeline geçtik ve uzun süredir nakit yardım modeliyle devam ediyoruz. Bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme programlarıyla çiftçilerimizi, tarım işçilerimizi ya da tarımla uğraşan ailelerimizi destekliyoruz, eski hayatlarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Bir taraftan AFAD’la birlikte Esen Kart üzerinden nakit yardımlar yapıyoruz. Bu nakit yardımlarla aslında kişiler gidip bu esnaftan alışveriş yapıyor ya da bu tarımla ilgili üretilen ürünleri satın alıyorlar ve sonuçta biz normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Bizim yardım modelimizde her zaman vurguladığımız bir şey var. Sürekli yardım edelim ve o yardıma ihtiyaç duyar şekilde kalsınlar değil, kendi hayatları normale dönsün, ayaklarının üzerine kalksınlar, paralarını kazansınlar ve istedikleri gibi harcasınlar istiyoruz" diye konuştu.

        İFTARDAN SONRA KAN VERME NOKTALARI AÇIK OLACAK

        Ramazan ayı boyunca iftardan sonra geç saatlere kadar kan verme merkezlerinin açık olacağını duyuran Fatma Meriç Yılmaz, herkesi kan bağışına davet etti.

        Başkan Yılmaz ve beraberindeki Kızılay yetkilileri, Kızılay Lojistik Merkezi’nde bulunan mobil fırın, mobil aşevi ve ramazan kolisi paketleme noktalarını gezerek bilgi aldı. Kızılay heyeti, açıklamalarının ardından Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yardım kolileri dağıttı. Heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara da karanfil dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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