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        Oğlunu bırakıp, geldiği Hatay'da depremzede çocukların annesi oldu

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinden bu yana gönüllü olarak çalışıp, ekip arkadaşları ile 20 kütüphane kuran Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu süreçte 11 yaşındaki oğlu Eray'dan da ayrı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:40
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        Oğlunu bırakıp, geldiği Hatay'da depremzede çocukların annesi oldu
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        HATAY'da 6 Şubat depremlerinden bu yana gönüllü olarak çalışıp, ekip arkadaşları ile 20 kütüphane kuran Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu süreçte 11 yaşındaki oğlu Eray'dan da ayrı kaldı. Depremzede öğrenciler için 13 aydır faaliyet yürüten Ertuğrul, "Oğlum çok fedakar bir şekilde 'Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor" dedi.

        Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ile ekip arkadaşları, 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'a gelip, gönüllü oldu. O günden bu yana Hatay'da kalan Ertuğrul ve arkadaşları, kentte öğrenciler 20 kütüphane kurdu. Binlerce kitabı depremzede öğrencilere ulaştıran Ertuğrul, bu süreçte 11 yaşındaki oğlu Eray'dan da ayrı kaldı.

        'BİRÇOK KADIN ANNELİK İÇGÜDÜSÜ İLE HAREKET EDİYOR'

        Aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan Havva Aydanur Ertuğrul, "Depremin ilk gününden beri Hatay'dayım, sahadayım, Ülkem Okuyor Derneği'nin kurucu başkanıyım. Tüm deprem bölgesine kitap temin edilmesini ve Hatay'daki yardımların koordinesini sağlıyorum. Bunu bir kadın olarak yapıyorum. Özellikle STK'larda kadının yeri, çok önemli. İşler, fadınlar ve anneler sayesinde ilerliyor. Birçok kadın annelik içgüdüsü ile hareket ediyor; 'Orada benim evladım da olabilirdi' diye düşünüyorlar. Çünkü kadınlar, bir şeyi yaparken evladına yapar gibi yapıyor. Bot projesi sırasında, birçok kadının 'Çocuğuma aldığım bottan almak istiyorum, oradaki çocuğun da ihtiyacı var' diyerek hareket ettiğini gördüm. Bu toplumun güçlü kadınlara, güçlü ve fedakar annelere ve en önemlisi de okuyan kadınlara ihtiyacı var" dedi.

        'OĞLUM ÇOK FEDAKAR'

        Kendisinin de bir anne olduğunu belirten Ertuğrul, "Bir kadınım ve Eray'ın annesiyim. 13 aydır deprem bölgesindeyim ve evladımdan uzak kalıyorum, hasretlikle yardım işlerini organize etmeye çalışıyorum. Çünkü buradaki çocukların birçoğunun annesi ve babası vefat etti. Oğlum çok fedakar bir şekilde 'Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum; onun annesi olmak, benim için gurur verici" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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