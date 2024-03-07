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        Hatay'da forkliftin altında kalan işçi öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:34
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        Hatay'da forkliftin altında kalan işçi öldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir kişinin forkliftin altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, geri manevra yapan forkliftin altında kalan Murat Yıldırım'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yıldırım'ın cesedi, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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