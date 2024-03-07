Vakıflar Bölge Müdürlüğü, depremlerden etkilenen Hatay'da ramazanda iftar verecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan boyunca iftar sofrası kurulacak.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen il olduğu belirtildi.

Depremlerde kentteki vakıf kültür varlıklarının da ciddi hasar aldığı kaydedilen açıklamada, "Habib-i Neccar Camisi, Antakya Ulu Cami, Bayezid-i Bistami Türbesi başta olmak üzere depremden zarar gören vakıf eserlerimizin tamamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonlara başlanmış, 2025 yılı içerisinde bütün eserlerimizin ihya sürecinin tamamlanması planlanmaktadır." bilgisi verildi.

Açıklamada, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, ramazanda on binlerce kişiye iftar vererek yardıma muhtaç ailelere destek olmaya hazırlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, eski fuar alanı olarak bilinen otogar kavşağında 400 kişilik kapalı salonda iftar verileceği belirtilen açıklamada, özel hazırlanan yardım paketleriyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, ramazanın paylaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bir dönem olduğunu hatırlattı.

Bu kutsal ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla "2024 Yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı" adı altında tüm Hataylılara iftar vereceklerini belirten Güneren, şu görüşleri paylaştı:

"Çocuklarımıza da hediyelerimiz olacak, onları da ayrıca sevindireceğiz. Paylaştıkça bereketlenen soframız herkese açık, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu organizasyonla kadim vakıf medeniyetimizi yaşatmayı, tanıtmayı, vakıf geleneğini gelecek kuşaklara aktarma adına filizler ekmeyi ve birlikte paylaşmayla yardımlaşmanın önemine vurgu yapmayı amaçlıyoruz."​​​​​​​