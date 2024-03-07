Hatay'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısı şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte sahile yakın caddeler göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, su baskınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.