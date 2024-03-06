Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
C.İ'nin kullandığı 31 AFG 124 plakalı kamyon, sağanak yağış nedeniyle Sarımazı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.İ. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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