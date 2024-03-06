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        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:25
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        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        C.İ'nin kullandığı 31 AFG 124 plakalı kamyon, sağanak yağış nedeniyle Sarımazı mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan C.İ. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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