Hatay'da "Yeşilay Haftası" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde "Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde "Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlik, Atatürk Parkı'nda başladı.
Katılımcılar, spor yapmanın bağımlılıkla mücadeledeki önemine dikkati çekmek için 25 kilometrelik rotada pedal çevirdi.
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