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        Hatay'da "Yeşilay Haftası" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde "Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:51
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        Hatay'da "Yeşilay Haftası" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde "Yeşilay Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlik, Atatürk Parkı'nda başladı.

        Katılımcılar, spor yapmanın bağımlılıkla mücadeledeki önemine dikkati çekmek için 25 kilometrelik rotada pedal çevirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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