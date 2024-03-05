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        Hatay'da enkazda kalan sahibi belirlenemeyen binlerce araç hala arazilerde bekletiliyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan binlerce araç demir yığınına döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:50
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        Hatay'da enkazda kalan sahibi belirlenemeyen binlerce araç hala arazilerde bekletiliyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan binlerce araç demir yığınına döndü. Geçen 1 yılda AFAD'a başvuru yapan 20 bin 534 kişiden 18 bin 931’inin aracı belirlenip, önemli bir kısmı teslim edildi. Sahibi belirlenemeyen çok sayıda araç, hala boş arazilerde bekletiliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce araç zarar gördü. Enkaz altında kalıp, adeta preslenen araçlar, demir yığınına döndü. Enkazın altından çıkarılan araçlar, kentin çeşitli noktalarında boş arazilere çekildi. Geçen sürede 20 bin 534 kişi araçlarının depremde zarar gördüğü için AFAD’a başvurdu. Ancak şasi numaraları incelenen araçların 18 bin 931'nin sahibi belirlendi. Bu araçların önemli bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

        HURDALAR ARASINDA KOYUNLAR OTLUYOR

        Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede kentteki enkaz kaldırılıp dönüşüm projeleri başlatılırken, sahipleri belirlenemeyen veya teslim alınmayan binlerce araç ise hala boş arazilerde bekletiliyor. Demir yığınına döndüğü için marka ve modelleri tanınmayacak hale gelen araçlar, depremin ilk günkü izlerini yansıtırken, otların yetiştiği hurdalar arasında ise besiciler koyunlarını otlatıyor. Hak sahibi belirlenemeyen araçlardaki incelemelerin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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