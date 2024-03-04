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        Hatay'da temizlik için gittiği evden para ve altın çalan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde temizlik işçisi olarak gittiği evden para ve altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:47
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        Hatay'da temizlik için gittiği evden para ve altın çalan şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde temizlik işçisi olarak gittiği evden para ve altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Akçalı Mahallesi'nde yaşayan Nuran T.Z. (40) kıyafet dolabındaki 1200 ABD doları, 7 tam, 8 çeyrek altın, altın bileklik ve 6 bin lirasının çalındığını fark etti.

        Nuran T.Z'nin durumu bildirmesi üzerine Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda, eve gelen temizlikçi Arzu V'nin para ve altınları çaldığı belirlendi.

        Arzu V'nin adresinde, bozdurulan altın ve dövizlerden elde ettiği 26 bin 650 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Arzu V, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, 26 bin 650 lirayı Nuran T.Z'ye teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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