İskenderun'da depremzede çocuklar için futbol turnuvası organize edildi

Konteyner kentlerde kalan çocukların yer aldığı ve 2 ay sürecek organizasyonda başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfınca eğitim bursu verilecek.

Turnuvanın açılış maçında protokol üyeleri ve çocuklar mücadele etti.

Törene, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın açılışı, Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.