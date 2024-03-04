Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan B.U'yu gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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