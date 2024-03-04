Hatay'da köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "köpeğe şiddet" paylaşımı üzerine harekete geçti.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla H.Y'yi (28) gözaltına aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek ise barınağa götürüldü.
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