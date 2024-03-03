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        İskenderun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:02
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        İskenderun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Buluttepe Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçtaki incelemede 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü Y.G, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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