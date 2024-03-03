İskenderun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Buluttepe Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki incelemede 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Y.G, emniyete götürüldü.
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