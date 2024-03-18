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        Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Belen Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:47
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        Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Belen Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, aynı sofrada şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şehitleri rahmetle andığını belirten Yılmaz, "Sizler aziz şehitlerimizin bize yadigarısınız. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilecek ve hiçbir zaman unutmayacaktır. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        İftar programına Belediye Başkanı İbrahim Gül ile ilçe protokolü de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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