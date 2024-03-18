Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Konteyner kentte çalışan antrenör, depremzede çocukları karateyle tanıştırıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz konteyner kentte idarecilik yapan karate antrenörü Ümit Arslan, akşam da depremzede çocuklara gönüllü eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner kentte çalışan antrenör, depremzede çocukları karateyle tanıştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz konteyner kentte idarecilik yapan karate antrenörü Ümit Arslan, akşam da depremzede çocuklara gönüllü eğitim veriyor.

        İlçede çok sayıda karateci yetiştiren 41 yaşındaki Arslan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koştu. Ümit Arslan, depremden etkilenenlere destek için çeşitli çalışmalarda yer aldıktan sonra Üsküdar Konteyner Kent'te müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

        Konteyner kentte kalan çocukları spora teşvik etmeyi hedefleyen Arslan, Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda ücretsiz kurs vermeye başladı. Gündüz konteyner kentteki işlerini yürüten Arslan, haftada 3 gün akşam saatlerinde kursa katılan 60 çocuğa karate öğretiyor.

        - "Karate kursu verip, psikolojilerini rahatlatmak istedik"

        Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte turnuvalarda dereceler kazanan sporcular yetiştirdiğini söyledi.

        Depremzede çocukların sosyalleşmesini ve sporla tanışmasını hedeflediğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

        "Depremde çok kötü şeyler yaşadık. Çocuklarımızın da psikolojileri olumsuz etkilendi. Onların sosyal aktiviteye ihtiyacı olduğunu gördüğümüz için karate kursu verip, psikolojilerini rahatlatmak istedik. Çok şükür başarabildik. Şu anda hepsi daha iyi görünüyor. Aileler de bundan çok memnun."

        Ümit Arslan, çocukların karatede başarılı olacaklarına inandığını ifade ederek, "Genç sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlayacağım. Bir yıl içerisinde hepsinin şampiyonalara hazır olmasını planlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kursa katılan 12 yaşındaki Doğukan Kartal, karatede kendini geliştirerek, ileride turnuvalarda derece almak istediğini söyledi.

        13 yaşındaki Muzaffer Efe Gündüz de spor yapmayı sevdiğini belirterek, "Karate maçlarına çıkıp bir şeyler başarabilmek, Türkiye ve dünya şampiyonu olabilmek istiyorum. Çalışmalar çok zevkli ve eğlenceli geçiyor." diye konuştu.

        Aynı yaştaki Ecrin Su Yalgın ise deprem nedeniyle ara verdiği karate eğitimine Ümit Arslan sayesinde yeniden başladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması

        Benzer Haberler

        TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, suç duyurusunda b...
        TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, suç duyurusunda b...
        Gökhan Zan, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu; TİP, adaylı...
        Gökhan Zan, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu; TİP, adaylı...
        Hatay'da "Çanakkale Zaferi" sergisi açıldı
        Hatay'da "Çanakkale Zaferi" sergisi açıldı
        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi
        Hatay'da konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi
        Depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının yıkımı gerçekleşti
        Depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının yıkımı gerçekleşti