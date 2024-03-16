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        Hatay'da konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 23:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:43
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        Hatay'da konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi.

        İnfak Derneği tarafından Sarımazı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte düzenlenen şenlikte Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahnelendi.

        İlahilerin seslendirildiği şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Dernek yetkililerinden Hasan Gelici, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının manevi atmosferini konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Bu vesileyle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduk. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Etkinliğe Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Hamza Köse ve vatandaşlar katıldı.

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