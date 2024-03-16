Hatay'da konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi

Dernek yetkililerinden Hasan Gelici, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının manevi atmosferini konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Bu vesileyle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduk. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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