CHP Payas Belediye Başkan adayı Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Keskin, "Başkan adayımız Mehmet Yılmaz'a ve beraberindeki yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın bulunduğu aracın kazaya karıştığını belirterek, "geçmiş olsun" dileğini iletti.

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