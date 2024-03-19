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        CHP Payas Belediye Başkan adayı Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı

        CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30
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        CHP Payas Belediye Başkan adayı Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı
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        CHP Payas Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı bildirildi.

        CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın bulunduğu aracın kazaya karıştığını belirterek, "geçmiş olsun" dileğini iletti.

        Keskin, "Başkan adayımız Mehmet Yılmaz'a ve beraberindeki yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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