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        CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'den Gökhan Zan'la ilgili açıklama:

        CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, "Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:39
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        CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'den Gökhan Zan'la ilgili açıklama:
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        CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, "Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." dedi.

        Tiryaki, CHP İl Başkanlığı çadırında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması ve ardından partinin Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamasıyla ilgili Tiryaki, şöyle konuştu:

        "Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye İşçi Partisinin yarattığı temiz siyaset anlayışı için öncelikle parti genel merkezine, genel başkanına, parti meclis üyelerine, Türkiye İşçi Partisine gönül verenlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gökhan Zan Hatay'ın evladıdır, yanlışlar yapılabilir, konuşulanların doğruluğu ve yanlışlığı hukuka intikal etmiştir."

        Tiryaki, partisinin adaylıktan çekilmesiyle ilgili çağrısını kabul buyurması gerektiğini belirttiği Gökhan Zan'ı, CHP'yle beraber mücadeleye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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