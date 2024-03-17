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        Hatay'da "Çanakkale Zaferi" sergisi açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:14
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        Hatay'da "Çanakkale Zaferi" sergisi açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

        Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 60 yaş üstü bireyler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

        Sergiye, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Resim, yakma ve hat sanatı çalışmalarının yanı sıra el emeği takıların da yer aldığı sergi yarın da gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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