Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Turkcell, Hatay'da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtı

        Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı 'Gönül Bağı Projeleri' kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell, Hatay'da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı ‘Gönül Bağı Projeleri’ kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bugüne kadar 855 depremzedemizi Turkcell grup şirketlerimizde istihdam ettik, 7 bin kişiye de mesleki eğitim verdik” dedi.

        Turkcell, deprem bölgesinde umudun yeşermesine ve hayatın tekrar normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı ‘Gönül Bağı Projeleri’ ile bölge halkına desteğini sürdürüyor. Turkcell, ‘Gönül Bağı Projeleri’ kapsamında bölgede iş gücüne katılımı artırmak hedefiyle Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni 15 Mart’ta hizmete açtı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki merkez, meslek edindirme eğitimleriyle bölgedeki iş gücüne katkı sunarken, depremzedelere de istihdam imkanı sağlıyor.

        “BÖLGEDEKİ EKONOMİK KALKINMAYA VE TOPLUMSAL REFAHA KATKIDA BULUNUYORUZ”

        Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi projesinin detaylarını ve bölgeye desteklerini aktaran Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak afet bölgesinde hayatın tekrar normale dönmesi için seferberliğimizi sürdürüyoruz. Gönül Bağı Projelerimiz kapsamında, bölgedeki ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha katkıda bulunuyoruz. Sadece geçici bir yardım değil, uzun vadeli bir destek ile sürdürülebilir bir etki yaratarak bölge halkının hayatını olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz. Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için ‘İstihdam Seferberliği’ başlatarak, bölgede bin 100 kişiyi istihdam etme hedefimizi paylaşmıştık. Bugüne kadar 855 depremzedemizi Turkcell grup şirketlerimizde istihdam ettik, 7 bin kişiye de mesleki eğitim verdik. Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimizi de bugün Hatay Kırıkhan’da açıyoruz. İlk aşamada 62 kişinin istihdamıyla başladığımız merkezde, bu sayının uzaktan çalışan müşteri temsilcilerinin de eklenmesiyle 250’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Teknik ve kişisel gelişim programlarımızla da bölge halkını destekleyerek meslek edinmelerine katkı sağlıyor, nitelikli iş gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Bölgede hayatın tekrar normale dönmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

        15 Mart itibarıyla hizmete açılan merkez ile depremzedelere istihdam sağlanırken, iş gücüne de meslek edindirme eğitimleriyle katkı sunuluyor. Turkcell Akademi tarafından verilen yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle bölgeye nitelikli iş gücü kazandırılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Gönüllü sağlık çalışanı depremlerden sonra Hatay'a 19 kütüphane kazandırdı
        Gönüllü sağlık çalışanı depremlerden sonra Hatay'a 19 kütüphane kazandırdı
        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını...
        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını...
        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da iftar programında konu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da iftar programında konu...
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı