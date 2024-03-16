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        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Erzin ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk'e oy isteyerek, "Hatay'ımızda da tüm ilçelerimize doğal gazı kazandıracağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 04:11 Güncelleme: 16.03.2024 - 04:15
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        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını sağlayacağız
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Erzin ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk'e oy isteyerek, "Hatay’ımızda da tüm ilçelerimize doğal gazı kazandıracağız. Burada en büyük görev de siz değerli halkımıza düşmektedir. Sizlere hizmet etmeye talip olan Mehmet Öntürk’e yetkiyi vererek, 15 ilçemizde hizmetlerin önünü açarak Hatay’ımızın kalkınmasını sağlayacağız" dedi. 

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Öntürk ile Erzin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenip, 2002 yılında iktidara geldikleri dönemde yalnızca 5 ilde doğal gaz olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Tüm illerimize doğal gaz götüreceğiz' dedi ve şu an tüm illerimizde 850’nin üzerinde ilçemizde doğal gaz altyapımız var. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazımız ile 1,5 milyon haneyi ısıtıyoruz. İnşallah keşiflerimiz de artacak. Hatay’ımızda da tüm ilçelerimize doğalgazı kazandıracağız. Burada en büyük görev de siz değerli halkımıza düşmektedir. Sizlere hizmet etmeye talip olan Mehmet Öntürk’e yetkiyi vererek, 15 ilçemizde hizmetlerin önünü açarak Hatay’ımızın kalkınmasını sağlayacağız. Ben de her daim yanınızda olacağım" diye konuştu.

        Doğal gazın tüm evlere ulaştırılması için 15 ilçede kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Öntürk ise "Bakanlığımızın doğal gazı ilçelerimize getirmesinin ardından yollarımızı da kısa sürede asfaltlayarak koordineli şekilde tüm hizmetleri tamamlayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda kalkınmış, her geçen gün gelişen bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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