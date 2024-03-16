Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5

        1. Periyot: 30-41

        Devre: 45-80

        3. Periyot: 64-127

        HATAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Turkcell, Hatay'da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtı
        Turkcell, Hatay'da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtı
        Gönüllü sağlık çalışanı depremlerden sonra Hatay'a 19 kütüphane kazandırdı
        Gönüllü sağlık çalışanı depremlerden sonra Hatay'a 19 kütüphane kazandırdı
        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını...
        Bakan Bayraktar: Mehmet Öntürk'e yetkiyi vererek Hatay'ımızın kalkınmasını...
        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da iftar programında konu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da iftar programında konu...