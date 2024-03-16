ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:HatayMerkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5
1. Periyot: 30-41
Devre: 45-80
3. Periyot: 64-127
HATAY
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