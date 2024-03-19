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        Samandağ'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:32
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        Samandağ'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        İlçede bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Eryılmaz, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.

        İftara Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mevlüt Mercan da katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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