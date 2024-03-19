Samandağ'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:32 facebook

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