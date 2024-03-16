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        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:14
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        Hatay'da otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACM 877 plakalı otomobil, Antakya çevre yolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Okan İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okan İ'nin öldüğünü diğer yayanın ise hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

        Yaralı, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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