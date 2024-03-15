Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizi enerji alanında, dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak ve bağımsız kılacak adımları atmak için çalışıyoruz, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var." dedi.

Bayraktar, Hatay'ın Payas ilçesinde, Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak kendilerinin, bakanlıkların ve ilgili kurumların ihtiyaç duyulan alanlarda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ancak bunun bir takım oyunu olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu birbirini tamamlayan, birbiriyle iyi, uyumlu çalışması gereken bir alan. Dolayısıyla burada ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, merkezi idare, aynı hızda, aynı anlayışta ve temeline insanı, vatandaşımızı, sizleri koyan, hizmeti hedef alan bir anlayışla çalıştığı zaman inşallah şehirlerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz çok daha güzel olacak. İnşallah ülkemiz daha güzel, güçlü olacak, daha müreffeh bir ülke haline geleceğiz."

Sakarya gaz sahasında, Karadeniz'de ve bir dönem adı terörle anılan, terörden gidilemeyen coğrafyalarda, Gabar'da, Kato Dağı'nda petrol aradıklarını, bulduklarını ve ürettiklerini belirten Bayraktar, "Ülkemizi enerji alanında, dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak ve bağımsız kılacak adımları atmak için çalışıyoruz, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkede 22 yıl çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı" dedikleri o büyük vizyonda, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş olacağını söyledi.

Türkiye için Hatay'ın çok müstesna bir yerinin olduğunu dile getiren Bayraktar, 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen kentin güçlü bir belediyeyle, vatandaşına hizmeti esas alan bir belediyecilik anlayışıyla tekrar ayağa kalkacağını belirtti.

Hatay'ı hala 2024'te su probleminin konuşulduğu bir şehir olmaktan Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışıyla çıkaracaklarını vurgulayan Bayraktar, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla Hatay ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde milletin teveccühüyle kazanacaklarını kaydetti.

Kentteki temasları kapsamında Erzin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Bayraktar, burada vatandaşlara hitap etti.