Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde medyana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.K'yi bulunduğu adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.