İskenderun'da asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.

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