İskenderun'da asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 543 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
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