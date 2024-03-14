Hatay'da diyabet hastası 45 çocuğa glikoz ölçüm cihazı yardımı yapıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Etkin Eczacılık Derneğince, Gökmeydan Meryem Ferhat Çolakoğlu Taziye ve Kültür Evi'nde glikoz ölçüm cihazı dağıtım programı yapıldı.

Programda, diyabet hastası 45 çocuğa koldan ölçüm yapabilen glikoz ölçüm cihazı verildi, ailelere de cihazın kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Tuğçe Halaçoğlu, AA muhabirine, dernek üyesi 500 eczacının katkılarıyla deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara destekte bulunduklarını söyledi.

Dernek üyesi eczacı Derya Uludağ Cin de kendisinin de diyabet hastası olduğunu belirtti.

Deprem bölgelerinde glikoz ölçüm cihazı dağıtımlarını sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Cin, cihazla diyabet hastası çocukların parmaktan kan alarak ölçüm yapmak zorunda kalmayacağını söyledi.

Cin, kola takılan sensörle günde 288 kez ölçüm yapılabildiğini, ve böylece kan şekerindeki dalgalanmaları takip edilebildiğini anlattı.