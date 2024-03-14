Hatay'da 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Y.A. yakalandı.

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