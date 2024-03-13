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        Hatay'da geçen yıl yanan 663 hektar ormana 6 ton kızılçam tohumu ekildi

        Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, geçen sene yanan 663 hektarlık ormana 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:01
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        Hatay'da geçen yıl yanan 663 hektar ormana 6 ton kızılçam tohumu ekildi
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        Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, geçen sene yanan 663 hektarlık ormana 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini söyledi.

        Özdemir, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı'nda, yangın sezonuna hazır olduklarını belirtti.

        Yangınla mücadele konusunda ekipman ve organizasyonlarının güçlendiğine değinen Özdemir, "Şu anda 37 arazöz, 10 su ikmal, 3 hava, 46 ilk müdahale aracımız ve yaklaşık 500 personelle sezona hazır durumdayız." dedi.

        Hatay'da son 5 yılda 3 büyük orman yangınının çıktığını da hatırlatan Özdemir, yangınların büyük sebebinin bahçe temizliğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini aktardı.

        Özdemir, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılmasını sağladıklarını belirterek, "2023 yılında yanan 663 hektar sahaya 6 ton kızılçam tohumu ektik. Önümüzdeki dönemlerde boş kalan yerlere de gelir getirici türler dikmek suretiyle inşallah bu ormanları da kısa bir süre içerisinde tekrar ayağa kaldırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Toplantının ardından, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören daha sonra yeniden ağaçlandırılan alanlar basın mensuplarına gezdirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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