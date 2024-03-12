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        Hatay'da 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:44
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        Hatay'da 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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