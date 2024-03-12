Hatay'da 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.
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