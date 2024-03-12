Hatay'da iş makinesinin ulaşamadığı hasarlı binaları özel ekip yıkıyor

KERİM SAKLAR - Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bazı binaların yıkımı, iş makinesiyle ulaşılamaması nedeniyle 10 kişilik özel ekip tarafından balyozla yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede, yıkılan veya ağır hasar alan 580 yapının enkazı kaldırıldı.

Belen Kaymakamlığı, iş makinelerinin ulaşmakta güçlük çektiği dar sokaklardaki hasarlı 24 bina için de harekete geçti.

İnşaat firmasınca kurulan 10 kişilik ekip, söz konusu yapılarda elle yıkıma başladı.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından duvarları balyoz yardımıyla yıkan ekip, çıkan molozu el arabaları ve "patpat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla döküm sahalarına taşıyor.

- "Yakın zamanda tüm enkazı kaldırmış olacağız"

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, iş makinelerinin girebildiği yerlerdeki enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Dar alanlardaki işlemlerin insan gücüyle yürütüldüğünü belirten Yılmaz, "Araçların giremediği, iş makinelerinin çalışamadığı alanlar için Kaymakamlık olarak elle yıkım ekibi oluşturduk ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda ilçemizdeki tüm ağır hasarlı binalar yıkılmış ve enkazı kaldırılmış olacak." diye konuştu.

Yılmaz, elle yıkılacak 24 binadan 6'sında çalışmanın sona erdiğini, 18'inde işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Yıkımın güvenlik önlemleri altında yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Çalışmayla ağır hasarlı evlerin çevresinde oluşabilecek herhangi bir riski de ortadan kaldırmış oluyoruz." dedi.

Firma yetkilisi Altuğ Kılıçoğlu da insan gücüyle kontrollü yıkımın hızla devam ettiğini, işlemleri en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.