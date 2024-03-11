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        İskenderun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde otobüs, midibüs ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:05
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        İskenderun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde otobüs, midibüs ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.45 sıralarında D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Otobüs, midibüs ve kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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