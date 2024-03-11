AK Parti'li Hüseyin Yayman, Samandağ'da esnafı ziyaret etti

Aslan da vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için destek istedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

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