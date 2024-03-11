AK Parti'li Hüseyin Yayman, Samandağ'da esnafı ziyaret etti
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
Yayman, AK Parti Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan ile iş yerlerini gezdi.
Görüştüğü esnafla sohbet eden Yayman, talepleri dinledi.
Yayman, Samandağ'ı çok sevdiklerini belirterek, ilçeye güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.
Aslan da vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için destek istedi.
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