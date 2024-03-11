Hırsızların evinde kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi

HATAY'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan A.T. ve S.K. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çalıntı eşyalarla kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda kimlikleri belirlenen A.T. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 bin TL değerinde oto yedek parçası, 4 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 10 tablet, 12 fişek, kalem görünümlü suikast tabancası, 2 ruhsatsız tüfek, 2 havalı tüfek, 2 fotoğraf makinesi, 1 terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.