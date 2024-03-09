Hatay'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki otomobile zarar verdi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Otomobille bazı evlerin zarar gördüğü olay anı, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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