Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki otomobile zarar verdi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki otomobile zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Otomobille bazı evlerin zarar gördüğü olay anı, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla...
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
        Hatay'da 420 okulda tadilat yapıldı, 175 okul güçlendiriliyor
        Hatay'da 420 okulda tadilat yapıldı, 175 okul güçlendiriliyor
        Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
        Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi