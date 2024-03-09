Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öntürk, bir restoranda düzenlenen toplantıda, en büyük hedefinin depremde büyük bir hasar alan Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Bütün enerjilerini şehrin yeniden imar ve ihyası için harcayacaklarını belirten Öntük, Hatay’ın demografik yapısını koruyarak tüm sorunları çözeceklerini dile getirdi.

Öntürk, Hatay'da yol, su ve kanalizasyon sorunlarının bulunan kentin kötü durumda olduğunu ifade etti.

Hakkında bazı asılsız iddialar ortaya atıldığına değinen Öntürk, şöyle konuştu:

"Dedikodulara kimse itibar etmesin. Biz göreve geldiğimizde kimseyi işinden etmeyeceğiz. Çalışan sayımızı adil bir şekilde artıracağız. Bir diğer dedikodu da rezerv alanla ilgili. 'Yok Suriyelilere verecekler, sizi yerinizden edecekler' diye yalan söylüyorlar. Bu yalanların hiçbiri tutmuyor. Bizim yolumuz, hedefimiz belli. Demografik yapıyı koruyacağız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay'da 'yüzler gülsün' adı altında bir internet sitesi açtık. Tüm projelerimize oradan ulaşabilirsiniz."

Projelerini anlatan Öntürk, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve partililer de katıldı.