Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.
Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.
Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.
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