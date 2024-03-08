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        Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:16
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        Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Samandağ Belediyesi Halk Korosunca verilen konser, Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Koro şefliğini Erdoğan Marangoz'un üstlendiği konserde türküler seslendirildi.

        Dinleyiciler seslendirilen eserlerin ardından koroyu alkışladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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