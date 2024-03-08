Hatay'da sığınakta uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise yer altına açılan sığınakta iklimlendirme sistemi düzeneğiyle yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde, şüpheli hareketler sergileyen E.Y, polis ekiplerince takibe alındı.

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