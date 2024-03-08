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        Hatay'da sığınakta uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin bahçesinde sığınak oluşturarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:23
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        Hatay'da sığınakta uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin bahçesinde sığınak oluşturarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde, şüpheli hareketler sergileyen E.Y, polis ekiplerince takibe alındı.

        Durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 100 gram esrar bulundu.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada ise yer altına açılan sığınakta iklimlendirme sistemi düzeneğiyle yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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