Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" tanıtıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" projesi tanıtıldı.

        Proje kapsamında, Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sergi açıldı.

        Sergide, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetler tanıtıldı.

        Sergiye, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremzede kadınlara yönelik sayacılık kursu açıldı
        Hatay'da depremzede kadınlara yönelik sayacılık kursu açıldı
        Türk Kızılay, ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı
        Türk Kızılay, ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da destek verdikleri çiftçiyi ziya...
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da destek verdikleri çiftçiyi ziya...
        Türk Kızılay bu yılki ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı
        Türk Kızılay bu yılki ramazan kampanyasını Hatay'dan başlattı
        Kurduğu anaokulu depremde yıkılınca yenisini açarak, 11 kadına istihdam sağ...
        Kurduğu anaokulu depremde yıkılınca yenisini açarak, 11 kadına istihdam sağ...
        Oğlunu bırakıp, geldiği Hatay'da depremzede çocukların annesi oldu
        Oğlunu bırakıp, geldiği Hatay'da depremzede çocukların annesi oldu