Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" tanıtıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" projesi tanıtıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" projesi tanıtıldı.
Proje kapsamında, Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sergi açıldı.
Sergide, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetler tanıtıldı.
Sergiye, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
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