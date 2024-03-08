Kurduğu anaokulu depremde yıkılınca yenisini açarak, 11 kadına istihdam sağladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde kurduğu anaokulu yıkılan, 58 yakını ile çok sayıda öğrencisini kaybeden Gülçin Ergüder (37), Hatay'da yeni bir okul açarak 11 kadına istihdam sağladı. Ergüder, "İnanıyoruz ki taşın altına elimizi koyduğumuzda, herkes iyileştirici bir güç olursa, bu şehir tekrar yeniden ayağa kalkar" dedi.

Antakya'da 2 çocuk annesi Gülçin Ergüder'in oturduğu ev, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı; 2017'de kurduğu anaokulu da yıkıldı. Başta yengesi ile yeğeni olmak üzere 58 yakını ile çok sayıda öğrencisini kaybeden Ergüder, Ankara'ya gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra Ergüder, tekrar memleketi Antakya'ya dönüp, yeni bir anaokulu açtı. Ergüder, yeni okul sayesinde 11 kadına da istihdam sağladı. Ayrıca hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmenlerin isimleri, yeni kurulan okulun sınıflarına verildi.

'SINIFLARIMIZI ONLARA İTHAFEN DÖNÜŞTÜRDÜK'

Gülçin Ergüder, "6 Şubat depremi ile 2017 yılında kurmuş olduğumuz okulu, maalesef kaybettik. Çok güzel anılar, dostluklar, hikayeler oluşturduğumuz bir alandı, burası. Depremde öğrenci ve öğretmenlerimizden ciddi kayıplarımız oldu. Kadın istihdamının yoğun olarak barındığı alanlar, anaokulları biliyorsunuz. Her biri, ayrı bir hikayesi ile burada. Depremde kaybettiğimiz öğretmenimiz, kızı, öğrencilerimiz bu süreçte yeni açtığımız anaokulumuzda bize ilham verdi. Sınıflarımızı onlara ithafen dönüştürdük. Sınıflarımızı o güçle tamamlama kararı aldık" dedi.

'ŞEHRİMİZİ BIRAKMADIK, BIRAKAMAYIZ'

Ergüder, "Kendi ailemden 58 kişiyi kaybettik. Bu süreçte bazılarının bedenine de ulaşamadık ama şehrimizi bırakmadık, bırakamayız. Hataylıyız, toprağımızı seven insanlarız. İnanıyoruz ki taşın altına elimizi koyduğumuzda, herkes iyileştirici bir güç olursa, bu şehir tekrar yeniden ayağa kalkar. Çünkü insanlarımız çok kıymetli, çocuklarımız çok daha kıymetli. Şu an 11 kişiye istihdam yarattığımız bu alanda, bu çemberin içinde bir noktaysak; ne mutlu ki bizlere" diye konuştu.