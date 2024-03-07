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        Hatay'da "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:43
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        Hatay'da "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        İssume Anaokulu'nda düzenlenen ve yaşlıların katılığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrencilerinin düzenlediği tiyatro gösterisinin ardından halk oyunları ekibi sahne aldı.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, etkinlikte, toplumsal yaşamın temel kuralının karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.

        Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygının önemine dikkati çeken Yılmaz, "Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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