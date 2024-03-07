Hatay'da "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi

Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygının önemine dikkati çeken Yılmaz, "Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir." dedi.​​​​​​​

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, etkinlikte, toplumsal yaşamın temel kuralının karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.

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