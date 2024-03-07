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        Hatay'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:29
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        Hatay'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen T.A'nın Bakras Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada, 20 bin uyuşturucu hap ile 190 paket gümrük kaçağı sigara ve 29 bin lira ele geçirdi.

        T.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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