Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Hatay'ın Belen ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Yolda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öntürk, projelerini...
        Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öntürk, projelerini...
        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        DOSYA HABER/DEPREMZEDE KADIN GİRİŞİMCİLER - Defne ve Antakya'da "kadın eli"...
        DOSYA HABER/DEPREMZEDE KADIN GİRİŞİMCİLER - Defne ve Antakya'da "kadın eli"...
        Hatay'da "Yeşilay Haftası" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da "Yeşilay Haftası" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de bilgilendirme toplantısına katıldı
        Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de bilgilendirme toplantısına katıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da ko...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da ko...