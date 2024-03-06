Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Hatay'ın Belen ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Yolda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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