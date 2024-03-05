Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de bilgilendirme toplantısına katıldı

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay’ın Defne ilçesindeki Rezerv Alanlar Bilgilendirme Toplantısı'nda vatandaşları bilgilendirdi.

Defne Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Rezerv Alanlar Bilgilendirme Toplantısı'na Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok Hatay’ı etkilediğini söyledi. Yapılan çalışmaları anlatan Gürgen, ilçedeki hak sahiplerine geçen haftalarda ilk konutların teslim edildiğini hatırlattı.

'DEFNE’DE 24 BİN HAK SAHİBİ VAR'

Depremlerin yıkıcı etkisine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Gürgen, sadece Defne ilçesinde 24 bin hak sahibinin olduğunu söyleyerek, projeler için hak sahiplerinin de görüşlerini aldıklarını, toplantıların asıl amacının da bu olduğunu aktardı. Gürgen, "TOKİ ve Emlak Konut olarak birçok noktada proje çalışmalarına başladık. Defne ilçemizde de geçen haftalarda ilk teslimleri gerçekleştirdik. Bugün toplantıda rezerv alanlarda yapılacak konutları, eğer vatandaşımız yerinde dönüşüm yapacaksa yapılacak hibe ve kredi faydalandırmalarını, nasıl bir yol izleyeceğimizi ayrıntılarıyla konuştuk. Tabi bu konuda vatandaşlarımızın da talepleri var, onları da dinledik" dedi.

Şehir merkezindeki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gürgen, "Şehir merkezindeki projelerde artık binalar yükselmeye başlıyor. Bir sene içinde nasip olursa merkezdeki konutların vatandaşlarımıza teslimini sağlayacağız. Hatay’ı tekrar eski günlerine döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz’ diye konuştu.