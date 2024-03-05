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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:35
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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.04 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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