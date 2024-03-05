Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.04 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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