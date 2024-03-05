Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.04 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.